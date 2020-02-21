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      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Російський "вирок" Гриценку. Порошенка викликали в ДБР

      -
      Випуск новин з Ілоною Довгань / 24 канал

      У підсумковому випуску новин за 21 лютого станом на 22:00 – ексміністра оборони Анатолія Гриценка у Росії заочно засудили до шести років позбавлення волі. А все нібито через заклики до порушення територіальної цілісності РФ. Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід п'ятого президента Петра Порошенка на два запланованих допити.

      Також у випуску: 

      Евакуйовані з Уханя українці показали, де сплять, що їдять та як відбувають двотижневий карантин у Нових Санжарах.

      У Південній Кореї виявили 52 нових випадки захворювання на коронавірус. Це – третина від загальної кількості заражених у країні.

      В рамках Берлінського кінофестивалю відбувалася прем'єра фільму "Номери" за п'єсою Олега Сенцова.

      21 лютого в Україні відзначають День рідної мови.

       

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      Теги: Новини політики Новини України Державне бюро розслідувань Петро Порошенко Україна – Росія Новини Росії Анатолій Гриценко Випуск новин
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