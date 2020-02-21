Підсумковий випуск новин за 22:00: Російський "вирок" Гриценку. Порошенка викликали в ДБР

У підсумковому випуску новин за 21 лютого станом на 22:00 – ексміністра оборони Анатолія Гриценка у Росії заочно засудили до шести років позбавлення волі. А все нібито через заклики до порушення територіальної цілісності РФ. Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід п'ятого президента Петра Порошенка на два запланованих допити.

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