Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Зеленский и российские СМИ. Начало работы Антикорсуда

В итоговом выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 22:00 – о Владимире Зеленском немало говорят в российских пропагандистских СМИ преимущественно как о желаемом президенте, почему – узнавали журналисты 24 канала. В Украине начал работу Высший антикоррупционный суд.

Также в выпуске: Новые рейтинги Порошенко и Зеленского. Brexit отсрочили. Нацполиция усилила охрану Зеленского. Кандидаты в президенты встретятся с президентом Франции Макроном.

Источник: 24 канал