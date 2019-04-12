Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Зеленский и российские СМИ. Начало работы Антикорсуда
В итоговом выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 22:00 – о Владимире Зеленском немало говорят в российских пропагандистских СМИ преимущественно как о желаемом президенте, почему – узнавали журналисты 24 канала. В Украине начал работу Высший антикоррупционный суд.
Также в выпуске:
Новые рейтинги Порошенко и Зеленского.
Brexit отсрочили.
Нацполиция усилила охрану Зеленского.
Кандидаты в президенты встретятся с президентом Франции Макроном.
Источник: 24 канал
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