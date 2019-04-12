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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Зеленский и российские СМИ. Начало работы Антикорсуда

      Выпуск новостей 37 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 22:00 – о Владимире Зеленском немало говорят в российских пропагандистских СМИ преимущественно как о желаемом президенте, почему – узнавали журналисты 24 канала. В Украине начал работу Высший антикоррупционный суд.

      Также в выпуске:

      Новые рейтинги Порошенко и Зеленского.

      Brexit отсрочили.

      Нацполиция усилила охрану Зеленского.

      Кандидаты в президенты встретятся с президентом Франции Макроном.

      blog_ava
      У Порошенко открестились от ролика с кокаином и фурой
      11 апреля
      383
      Теги: Украина – Россия Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины Российская пропаганда Антикоррупционный суд Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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