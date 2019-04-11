Підсумковий випуск новин за 22:00: Зеленський і російські ЗМІ. Початок роботи Антикорсуду
У підсумковому випуску новин за 11 квітня станом на 22:00 – про Володимира Зеленського чимало говорять у російських пропагандистських ЗМІ переважно як про бажаного президента, чому – дізнавалися журналісти 24 каналу. В Україні розпочав роботу Вищий антикорупційний суд.
Також у випуску:
Нові рейтинги Порошенка і Зеленського.
Brexit відтермінували.
Звідки "ростуть ноги" скандального ролика про Зеленського, де його збиває фура?
Нацполіція посилила охорону Зеленського.
Кандидати в президенти зустрінуться з президентом Франції Макроном.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі