Підсумковий випуск новин за 22:00: Зеленський і російські ЗМІ. Початок роботи Антикорсуду

У підсумковому випуску новин за 11 квітня станом на 22:00 – про Володимира Зеленського чимало говорять у російських пропагандистських ЗМІ переважно як про бажаного президента, чому – дізнавалися журналісти 24 каналу. В Україні розпочав роботу Вищий антикорупційний суд.

Також у випуску: Нові рейтинги Порошенка і Зеленського. Brexit відтермінували. Звідки "ростуть ноги" скандального ролика про Зеленського, де його збиває фура? Нацполіція посилила охорону Зеленського. Кандидати в президенти зустрінуться з президентом Франції Макроном.

Джерело: 24 канал