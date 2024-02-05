В субботу, 3 февраля, неожиданно перестало биться храброе сердце 51-летнего воина, старшего лейтенанта Ивана Баволяка. О трагическом известии сообщили в Калушском городском совете.
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Во время реабилитации умер украинский защитник
Иван Баволяк исполнял обязанности командира I самоходного артиллерийского взвода. Он был старшим офицером на батарее 2 самоходной артиллерийской батареи дивизиона воинской части.
Как отметили в Калушском городском совете, защитник начал свой военный путь еще в период АТО/ООС.
На момент смерти старший лейтенант находился на реабилитации и лечении.
"Выражаем соболезнования семье умершего нашего героя. Склоняем головы в скорби и молитве. Низкий поклон воину за мужество и жертвенность", – говорится в заметке Калушского городского совета.
В понедельник, 5 февраля, община города Калуш соберется, чтобы почтить память своего защитника. Церемония прощания с Иваном Баволяком начнется в 11:00 утра с панихиды в его родном доме по адресу улица Григория Сковороды, 30. Похороны состоятся на городском кладбище.
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