Иван Федоров назначен главой Госагентства по восстановлению Украины

Правительство назначило Ивана Федорова главой Государственного агентства восстановления Украины. Другим решением чиновники согласовали его увольнение с должности главы Запорожской облгосадминистрации.

Как сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук, правительство назначило Ивана Федорова главой Государственного агентства по восстановлению Украины. Другим решением правительство одобрило его увольнение от должности главы Запорожской областной государственной администрации.

Что известно о новом назначении

Ранее чиновник рассказывал, что получил сложное предложение возглавить ведомство непосредственно от президента. Главной задачей в новой роли станет защита критической инфраструктуры и оперативное восстановление стратегических объектов по всей стране.

В то же время Федоров отметил, что переезд в столицу не означает прекращения работы в регионе.

Он планирует совмещать обязанности и в дальнейшем оставаться сопредседателем Рады обороны Запорожской области.

Кто такой Иван Федоров?

Иван Федоров родился 29 августа 1988 года в Мелитополе Запорожской области.

По образованию он – экономист и управленец, имеет степень кандидата наук по государственному управлению.

Политическую карьеру Федоров начал в Мелитополе. В 2014 – 2019 годах был заместителем городского головы, а в 2019 году непродолжительное время возглавлял департамент транспортной инфраструктуры КГГА. Впоследствии стал первым заместителем председателя Запорожской ОГА.

В 2020 году его избрали мэром Мелитополя. После оккупации города российскими войсками в марте 2022 года Федорова похитили российские военные из-за его отказа сотрудничать с оккупационными властями. 16 марта его уволили в рамках обмена – на девяти российских военнослужащих.

С февраля 2024 года он возглавлял Запорожскую ОВА и отвечал, в частности, за оборону региона, восстановление инфраструктуры, укрытие, энергетику и помощь переселенцам.

В июне 2026 года Федоров был награжден орденом "За мужество" II степени.

В то же время, деятельность Федорова неоднократно становилась предметом критики. В частности, в 2025 году он фигурировал в журналистском расследовании строительства фортификаций в Запорожской области.