На Дунае в Одесской области пропал 16-летний парень: 10 дней поисков не принесли результатов

В Одесской области водолазы "прочесывают" Дунай в поисках подростка, который пропал неделю назад. Еще 16 июля 16-летний Иван Геня ушел на реку и не вернулся.

26 июля спасатели снова искали парня в воде. Они обследовали 20 километров водной поверхности, но подростка так и не нашли. В ГСЧС сообщили о завершении поисковых работ.

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Что известно об исчезновении Ивана Гени

Известно, что пропавший парень проживает в Рени. После обеда он пошел купаться на реку и исчез. Ранее полиция публиковала описание несовершеннолетнего.

Приметы: рост 178-180 см., худощавого телосложения, темные, короткие волосы.

Был одет: черная майка и темно-синие шорты.

Тем временем на Буковине на реке Днестр уже больше недели ищут 17-летнего юношу.

Счастливое завершение получили поиски 11-летней Соломии, которая исчезла, в субботу, 20 июля, в Раве-Русской. К поискам ребенка привлекли более 600 человек, кинологов, пограничников.

27 июля около одиннадцати часов утра правоохранители нашли ребенка в лесном массиве недалеко от пограничного города Рава-Русская, на расстоянии около шести километров от дома. Девочка истощена, но угрозы жизни нет.