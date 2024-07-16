"Не повел в мясные штурмы бригаду": бойцы 24 ОМБр требуют не увольнять своего комбрига

Бойцы 24 ОМБр выразили протест против возможного увольнения командира бригады, полковника Ивана Голишевского. В опубликованном видеообращении к президенту, они назвали это решение большой ошибкой.

По мнению военных, решение об увольнении базируется на ситуации в Часовом Яру. Они отметили, что Иван Голишевский является компетентным офицером, боевым командиром и настоящим лидером 24-й бригады.

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Что в 24 ОМБр говорят об увольнении комбрига

На сегодняшний день Ивана Голишевского планируют отстранить от должности командира бригады из-за того, что он не повел бригаду в мясные штурмы без надлежащей укомплектованности. Тем самым отказался от стратегии России. Человеческий ресурс на сегодняшний день – это самое ценное, что у нас есть,

– заявил комбат "Рарога" с позывным "Хасан".

Бойцы подчеркнули, что Голишевский является для них примером и ему небезразлична судьба солдат.

Как военные отреагировали на информацию об освобождении Голишевского: смотрите видео

"Считаем данное позорное решение прямым саботажем со стороны командования", – отметил один из солдат.

Еще один боец сравнил освобождение Голишевского с "выстрелом себе в ногу", он добавил, что это решение будет только россиянам на радость.

На информацию о возможном увольнении комбрига отреагировали не только военные. В частности, видео от военных уже распространили Игорь Лаченков и Сергей Стерненко. Последний выразил свое недовольство относительно того, что Голишевского хотят снять с должности и отправить в университет.

Потому что действительно, зачем нашей армии адекватные и авторитетные среди военных командиры? Таких из войска надо вытеснять. А содолов на повышение,

– написал Стерненко.

Что известно о Голишевском

Иван Леонидович Голишевский – 36-летний полковник Вооруженных сил Украины, который командует 24-й механизированной бригадой.

В феврале-марте 2022 года он возглавлял 15-й отдельный горно-штурмовой батальон, который защищал Кременную и сдерживал наступление врага в направлении Краснореченское – Кременная Луганской области. Тогда российские войска понесли значительные потери в живой силе и технике на этом направлении.

В августе 2022 года Иван Голишевский получил звание Героя Украины.

О том, что комбрига 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ планируют снять с должности, три дня назад, 12 июля, в Facebook сообщила журналистка Анна Калюжная.