Через несколько дней должно было бы исполниться 28 лет: на войне пал воин из Киевской области Иван Голотвин

На Киевщине стало известно о еще одной потере украинского защитника. Выполняя боевое задание положил свою жизнь мужественный воин из Макаровского района Иван Голотвин.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Макаровского городского голову Вадима Токаря.

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Что известно о Герое Иване Голотвине

Защищая Украину от оккупантов на Купянском направлении, 27 июня погиб солдат Иван Владимирович Голотвин. Он служил в воинской части А4844

Иван Голотвин не дожил несколько дней до своего 28-летия. Он родился 2 июля 1997 года в Киеве. Но жил защитник в Макаровском районе. С 2017 года Иван Голотвин проживал в селе Ситняки. Там вместе с семьей молодой человек мечтал о счастливой и мирной жизни. Но полномасштабная война изменила спокойную жизнь семьи. В октябре 2023 года Иван Владимирович ушел на фронт защищать Украину. Иван Голотвин был внешним пилотом (оператором) БпЛА в отделении беспилотных авиационных комплексов взвода беспилотных авиационных комплексов стрелкового батальона.

Воина ждали домой жена, двое детей и другие родные.

С честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас. Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о защитнике Украины,

– написал Вадим Токарь.

В четверг, 3 июля, Ивана Голотвина похоронили на кладбище в Ситняках.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье Героя Ивана Голотвина. Вечная ему память и слава! Склоняем головы в скорби.