"Лезли по трупам своим": пулеметчик рассказал, как спас 20 собратьев и сорвал наступление врага

Пулеметчик 72-й отдельной механизированной бригады Иван Гребенюк во время боев под Угледаром спас жизнь двум десяткам украинских защитников. Будучи раненым, он несколько часов прикрывал своих собратьев.

Но ни одного героизма в своем поступке мужчина не видит: говорит, на фронте это обычная работа. О том дне согласился рассказать только после приказа командира.

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Взять огонь на себя и таким образом отвлечь внимание вражеской техники, направлявшейся на засаду пехоты ВСУ – такой приказ получил Иван Гребенюк и несколько его собратьев получили от командира.

Бой запечатлел наш разведывательный беспилотник. На видео видно, как из десятки российских окупантов бегут к позиции, где закрепились наши защитники.

Это была перестрелка в пределах 5 – 7 метров. Он настолько тактически это делал, настолько близко подпустили врага… Они не только взяли огонь на себя, уничтожили более половины группы,

– рассказал командир Назарий Кишак.

Россияне не считают потери

Военный заметил, что под Угледаром, как и на других участках фронта, россияне не считали своих потерь и буквально по трупам пытались проникнуть в позиции ВСУ.

Они наступают, просто по трупам, по своим трупам, переступают своих людей и просто лезут. Они находятся под влиянием наркотического действия или алкоголя. Если они не могут захватить какой-то дом, продвинуться на несколько метров, они стряпают из большой артиллерии: уничтожают дом полностью,

– рассказывает боец.

Несмотря на ранение, Иван продолжал бой

Несмотря на тяжелое ранение руки, пулеметчик продолжал вести огонь по кафирам, чтобы собратья в это время успели сменить дислокацию. Уже в госпитале Иван узнал, что спас жизнь своим собратьям. И выполнил приказ – помешал оккупантам получить стратегическое преимущество.

Тогда у них бы была высота, а высота дает преимущества – не только пехоте, но и артиллерии. Мы бы реально потеряли 1,5 км территории и наши ребята могли бы попасть в очень большую беду.

– добавляет командир.

Сейчас Иван дома, приходит в себя после ранения, уже перенес несколько операций. Надеется, что рука полностью восстановится, и он вернется в строй.

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