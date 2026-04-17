Отошел в мир иной 42-летний ветеран Иван Гуцкало из Прикарпатья
Украина потеряла еще одного своего защитника. Умер ветеран Иван Гуцкало с Калущины.
Об этом сообщил городской голова Калуша Андрей Найда.
Смотрите также Был человеком с "золотыми руками": на войне погиб чеченец Александр Чернышов
Что известно об Иване Гуцкало?
42-летний Иван Гуцкало родился 15 января 1984 года. Он служил в 109 батальоне 10 ОГШБр "Эдельвейс".
Его сердце остановилось 14 апреля 2026 года.
Похоронили воина в четверг, 16 апреля, на ветеранском секторе городского кладбища Калуша.
Жертвенный чин мужественного защитника всегда будет жить в наших сердцах и памяти украинского народа,
– написал Андрей Найда.
Последние потери Украины
На Днепропетровщине 8 апреля 2026 года погиб командир экипажа БпЛА Роман Осипов. Он родился в поселке Затишье в Одесской области. Он работал полицейским, а в армию присоединился в марте 2021 года.
На войне также погиб житель Закарпатской области Виктор Шпиньович. Он более года считался пропавшим без вести.
А в Полтаве попрощались с 20-летними Владиславом Трященко и Евгением Бережным из 1 корпуса НГУ "Азов". Они были друзьями и погибли на Харьковщине.