24 Канал Новости Украины Помер боєць 10 ОГШБр “Едельвейс” Іван Гуцкало з Калущини
17 апреля, 08:08
Отошел в мир иной 42-летний ветеран Иван Гуцкало из Прикарпатья

София Рожик
Основные тезисы
  • Иван Гуцкало, ветеран 10 ОГШБр "Эдельвейс", умер 14 апреля 2026 года.
  • Его похоронили 16 апреля на ветеранском секторе кладбища в Калуше.

Украина потеряла еще одного своего защитника. Умер ветеран Иван Гуцкало с Калущины.

Об этом сообщил городской голова Калуша Андрей Найда.

Что известно об Иване Гуцкало?

42-летний Иван Гуцкало родился 15 января 1984 года. Он служил в 109 батальоне 10 ОГШБр "Эдельвейс".

Его сердце остановилось 14 апреля 2026 года.

Похоронили воина в четверг, 16 апреля, на ветеранском секторе городского кладбища Калуша.

Жертвенный чин мужественного защитника всегда будет жить в наших сердцах и памяти украинского народа,
– написал Андрей Найда.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Гуцкала. Вечная память ветерану!

Последние потери Украины

  • На Днепропетровщине 8 апреля 2026 года погиб командир экипажа БпЛА Роман Осипов. Он родился в поселке Затишье в Одесской области. Он работал полицейским, а в армию присоединился в марте 2021 года.

  • На войне также погиб житель Закарпатской области Виктор Шпиньович. Он более года считался пропавшим без вести.

  • А в Полтаве попрощались с 20-летними Владиславом Трященко и Евгением Бережным из 1 корпуса НГУ "Азов". Они были друзьями и погибли на Харьковщине.