Про це повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.
Дивіться також Був людиною із "золотими руками": на війні загинув чеченець Олександр Чернишов
Що відомо про Івана Гуцкала?
42-річний Іван Гуцкало народився 15 січня 1984 року. Він служив у 109 батальйоні 10 ОГШБр "Едельвейс".
Його серце зупинилося 14 квітня 2026 року.
Поховали воїна у четвер, 16 квітня, на ветеранському секторі міського кладовища Калуша.
Жертовний чин мужнього оборонця завжди житиме у наших серцях і пам’яті українського народу,
– написав Андрій Найда.
Останні втрати України
На Дніпропетровщині 8 квітня 2026 року загинув командир екіпажу БпЛА Роман Осіпов. Він народився у селищі Затишшя на Одещині. Він працював поліцейським, а до війська долучився у березні 2021 року.
На війні також загинув мешканець Закарпатської області Віктор Шпиньович. Він понад рік вважався зниклим безвісти.
А у Полтаві попрощалися з 20-річними Владиславом Трященком та Євгенієм Бережним із 1 корпусу НГУ "Азов". Вони були друзями та загинули на Харківщині.