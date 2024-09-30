Российский оккупант говорил, что собирается убивать пленных украинцев: его убило дроном
Источник:Денис Казанский
Российский оккупант Иван Харитонов был ликвидирован на войне. Ранее он обещал убивать пленных украинцев.
Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский. По его словам, убитый военный регулярно распространял российскую пропаганду и призывал к геноциду украинцев.
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Украинские бойцы ликвидировали оккупанта
Иван Харитонов воевал против Украины с 2014 года. Ранее он записал видео, в котором заявил, что собирается убивать пленных украинцев.
Уже после отправки на войну он сообщил, что скорее всего, он не сможет даже дойти до позиций ВСУ, потому что в воздухе много дронов, а РЭБа нет.
Оккупант попрощался с родными и пошел на штурм. К позициям ВСУ он действительно так и не дошел – его убило дроном по дороге.
Этот маньяк уже больше никого не убьет. Чтобы таких людоедов, которые открыто призывали казнить пленных, было меньше, донатьте на дроны!
– написал Казанский.
Напомним, что российские военные после возвращения из так называемой "сво" убили и покалечили по меньшей мере 469 гражданских. Большинство преступлений происходит в семьях во время бытовых ссор или во время употребления алкоголя.