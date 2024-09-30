Про це повідомив український журналист Денис Казанський. За його словами, вбитий військовий регулярно росповсюджував російську пропаганду та закликав до геноциду українців.

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Українські бійці ліквідували окупанта

Іван Харитонов воював проти України з 2014 року. Раніше він записав відео, в якому заявив, що збирається вбивати полонених українців.

Вже після відправлення на війну він повідомив, що скоріш за все, він не зможе навіть дійти до позицій ЗСУ, бо в повітрі багато дронів, а РЕБа немає.

Окупант попрощався з рідними та пішов на штурм. До позицій ЗСУ він справді так і не дійшов – його убило дроном дорогою.

Цей маніяк уже більше нікого не вб'є. Щоб таких людожерів, які відкрито закликали стратити полонених, було менше, донатьте на дрони!

– написав Казанський.

Нагадаємо, що російські військові після повернення з так званої "сво" вбили та покалічили щонайменше 469 цивільних. Більшість злочинів відбувається у родинах під час побутових сварок чи під час вживання алкоголю.