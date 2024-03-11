Зажатые плитой ноги и спасение под обстрелами: история 15-летнего героя "20 дней в Мариуполе"
Источник:Днепропетровская ОВА
В сети рассказали историю одного из мариупольцев, который стал героем фильма "20 дней в Мариуполе". Речь идет о 15-летнем Иване, ноги которого зажало плитой после российского обстрела.
Отметим, что фильм “20 дней в Мариуполе” был награжден Оскаром в категории "Лучший документальный фильм". Журналистам на примере историй жителей города удалось показать ужасные преступления России против гражданских – донести до Запада правду.
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История Ивана
Российская ракета 10 марта 2022 года попала в в пожарную часть Мариуполя, где работал Максим. В тот день мужчина был внутри вместе с женой Майей и 15-летним сыном Иваном. Все они оказались под завалами.
Тяжелее всего было именно Ивану, ведь его ноги прижало плитой. Именно кадры порядка парня попали фильм "20 дней в Мариуполе". Отмечается, что спасательная операция продолжалась в течение нескольких часов, пока вокруг гремели взрывы. Отец Ивана все время был рядом и держал его за руку. Вместе они планировали, как будут ездить на велосипеде.
Иван попал под завалы после атаки России / фото из фильма "20 дней в Мариуполе"
После того, как Ивана удалось вытащить, его направили в местную больницу. Впоследствии его отвезли в Днепр.
Пациент был "тяжелый". Мы сделали все, что могли, и организовали эвакуацию за границу. Все это позволило избежать ампутации,
– рассказал глава Регионального медицинского центра семейного здоровья Алексей Власов.
Сейчас Иван лечится в Соединенных Штатах. А история того дня стала частью оскароносного "20 дней в Мариуполе", который принес первую награду Украине.
Что известно о фильме
- Фильм "20 дней в Мариуполе" создали украинский журналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Они были единственными журналистами, оставшихся в городе после осады города. В течение 20 дней они документировали, что происходило в Мариуполе.
- На церемонии Оскар-2024 году лента одержала победу в номинации "Лучший документальный фильм". Во время церемонии режиссер Мстислав Чернов выступил перед собравшимися. Он отметил, что он, пожалуй, будет первым и единственным автором кинокартины, который хотел бы, чтобы его фильма не существовало, однако чувствует ответственность за то, каким будет будущее.
- Сейчас фильм "20 дней в Мариуполе" доступен на нескольких стриминговых платформах – на сайте Microsoft, Amazon, Apple TV и Google Play Movies. Кроме этого фильм есть в прокате кинотеатра "Жовтень", что в Киеве.