"Иван вернулся": корреспондент Reuters, который был в коме после атаки России, заколядовал в больнице

В конце августа россияне ударили по гостинице в Краматорске, в результате чего пострадал военный корреспондент и оператор агентства Reuters Иван Любиш-Кирдей. Сейчас журналист восстанавливается и даже успел заколядовать на Святой вечер.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на жену Ивана Марию Семенченко. Напомним, Иван Любиш-Кирдей вышел из комы примерно через месяц после трагической атаки. В начале октября он вернулся в сознание и заговорил.

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Чудо в больнице на Святой вечер

На Сочельник, 24 декабря, друзья и коллеги Ивана устроили для него вертеп прямо в холле больницы.

За неделю до этого Иван попросил принести ему баян и сказал, что он очень хочет колядовать (кто знает Ивана, знает и о его ежегодной коляде с друзьями). Очень волновался, или кто-то придет, сможет ли он одной рукой – левой, хорошо играть на баяне, не забудет ли слова колядок,

– рассказывает жена.

Мария отмечает, что это была самая прекрасная коляда в мире. Она почувствовала, что ее муж вернулся. По ее словам, это был именно тот момент, о котором она мечтала в те страшные августовские дни – но лучше. Мария назвала это настоящим чудом.

Коляда с Иваном Любиш-Кирдеем в больнице / фото Valentyn Ogirenko

Жена корреспондента поблагодарила всех, благодаря кому этот вертеп удался. Также Мария Семенченко выразила благодарность всем, кто верил в Ивана, молился за него, поддерживал его, кто ждал его, кто любит его – каждому.