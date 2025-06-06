Журналиста 24 Канала Ивана Магуряка наградили грамотой "За заслуги перед Украинским народом"

Ко Дню журналиста медийщик 24 Канала Иван Магуряк получил грамоту от Верховной Рады Украины.

О приятной новости сообщил сам Иван Магуряк, передает 24 Канал.

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Ивана Магуряка с сайта 24 Канала наградили грамотой

Иван Магуряк является автором аналитического отдела сайта 24 Канала. Он начинал как редактор ленты новостей, а теперь общается с военными и пишет статьи о событиях на фронте.

Вот, например, его материал о том, как во львовских школах реформировали предмет "Защита Украины". Или интервью с офицером подразделения под псевдонимом "Сон" 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis СБС. Или истории военных, которые спаслись от смерти.



Награждение журналиста 24 Канала / Фото, предоставлено Иваном Магуряком

Журналист поблагодарил Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) и журналистку Наталью Войтович.

Как-то так случилось, что сейчас имел честь получить награду от Верховной Рады Украины и принять участие в обсуждении проблем, которые есть в коммуникации. Эту награду посвящаю своему другу и учителю Ивану Игоревичу,

– написал Магуряк.

Иван Макар воевал на Луганщине и погиб под Попасной. Макар работал учителем истории в лицее села Стрелки в Самборском районе Львовской области. Был скромным, но очень трудолюбивым, всегда на одной волне с учениками. Участвовал в Революции Достоинства, а утром 24 февраля пошел в военкомат. Говорил: не сможет потом рассказывать детям об этой войне на уроках, если не пойдет защищать страну.

Для меня эта награда – это большая честь, а прежде всего потому, что она не только моя. 24 Канал – это большая команда, которая вдохновляет, учит, мотивирует, поэтому это такая командная работа и еще одно доказательство того, что мы делаем все правильно,

– сказал Иван Магуряк в комментарии 24 Каналу.

А журналистку и ведущую 24 Канала Анастасию Дехтяренко (девичья фамилия – Норицына) отметили Орденом "За заслуги" III степени.