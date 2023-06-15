"Так наш папа погиб?": памяти историка Ивана Макара, который воевал на Луганщине

В тот день, когда Россия начала полномасштабную войну против нашего государства, тысячи мужчин и женщин, даже никогда не причастных к военному делу, без колебаний встали на защиту своей земли. Среди таких был Иван Макар – учитель истории родом из Львовской области. В составе 24-й отдельной механизированной бригады он защищал Украину в Луганской области.

Во вторую неделю полномасштабной войны, 6 марта 2022 года, жизнь Ивана Макара оборвалась под Попасной. У Героя дома остались родители, жена и двое маленьких сыновей.

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Как журналисту мне не раз приходилось рассказывать истории людей, отдавших жизнь за Украину. Однако этот рассказ особенно тяжелый для меня, ведь сегодня приходится рассказывать о гибели своего учителя и наставника. Сегодня ему могло бы исполниться 35 лет, но навсегда останется 33 года.

Об учительских буднях и любви учеников, решении идти на фронт, роковом дне и памяти об Иване Макаре читайте дальше в материале 24 Канала.

Ответственный учитель, но всегда на одной волне с учениками

Иван Макар – выпускник исторического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, участник Революции Достоинства, педагог и просто человек с большой буквы.

До полномасштабного российского вторжения работал учителем истории в лицее села Стрелки в Самборском районе Львовской области. Преимущественно он работал со старшеклассниками и всегда был авторитетом для учеников.

Как ученик Ивана Макара скажу, что секретом его успеха, вероятно, была не только ответственность и любовь к работе, но и то, что он всегда был на одной волне с нами, учениками. И поэтому на его уроках никогда не было скучно даже тем, кто не очень увлекался предметом. С ним можно было посмеяться и пошутить, потому что ему удавалось быть одновременно веселым и строгим. Потому неудивительно, что после окончания школы выпускники всегда вспоминали о нем с любовью. И это я говорю не только по собственному опыту.

Иван Макар был любимым учителем не одного выпуска лицея в Стрелках / Фото Наталии Бадьо

Но работа учителя это не только несколько уроков в день, но гораздо больше.

Родители Ивана – господин Игорь и госпожа Оксана вспоминают, что он был постоянно в работе. Он никогда не брал отгулы или больничные, каждый вечер проводил за подготовкой занятий на следующий день.

Еще одной частью его работы была подготовка будущих абитуриентов к ВНО. Ежегодно у него было немало учеников на дополнительных занятиях и за результат каждого он беспокоился.

Возможно, он не всегда показывал свои эмоции, но он постоянно занимался школой, олимпиадами, ВНО. Ужасно ненавидел дистанционное и очень любил своих учеников. И о тебе он много говорил,

– рассказала Оксана.

Иван Макар настолько любил свою работу, что даже в тот день, когда он уже отправлялся в воинскую часть, как вспоминают родители, беспокоился о том, что не вычитал ученикам весь материал.

Тем не менее он всегда был скромным. Высокие результаты своих учеников на олимпиадах и ВНО считали исключительно результатом их труда. О себе хоть он и рассказывал многое, но, к примеру, об участии в Революции Достоинства почти не говорил. Несмотря на то, что Иван Макар был на Майдане во время массовых расстрелов, свое участие в этих событиях он не считал чем-то героическим, потому что был убежден, что делал то, что должен делать каждый.

Знал, что вторжение неизбежно и сразу отправился в военкомат.

Отец Ивана вспоминает, что сын знал, что вторжение неизбежно. Все-таки историк. Он постоянно изучал иностранные материалы об угрозе великой войны, особенно британской и американской разведок, и был уверен, что это, к сожалению, только вопрос времени.

Утром 24 февраля родителей разбудила жена Ивана Софья, которая сказала им, что началась война. Когда семья думала, что делать, Иван собрался на работу.

Когда школьный автобус ехал в лицей, начали раздаваться взрывы – Россия ударила по Новому Калинову, что возле Самбора. Конечно, об учебе в школе уже и речи быть не могло, поэтому автобус на полпути развернулся и поехал в обратном направлении.

Иван Макар, очевидно, планировал сначала приехать в школу, а затем отправиться в военкомат, но до школы так и не доехал. Тогда он позвонил руководству и сказал о своем решении, объяснив это тем, что он не сможет потом рассказывать детям об этой войне на своих уроках, если сейчас не пойдет защищать страну. Хотя, как вспоминают родители, он часто размышлял о том, чтобы пойти добровольцем в АТО и ООС.



Иван был убежден, что не сможет быть хорошим историком, если не будет защищать Украину / Фото из архива семьи Макаров

Родным Иван позвонил уже из военкомата. Мама просила его передумать, ведь у него не было опыта и даже в армии он не служил. Однако Иван для себя все решил.

Годами раньше Ивана призвали на срочную службу. После проводов он уехал с друзьями кататься на мотоцикле и попал в аварию, из-за чего месяц провел в больнице. В тот период вышел закон о том, что педагоги освобождены от прохождения военной службы.

Я молилась и благодарила Бога, потому что я не хотела, а он шел (в армию – 24 Канал). Но, наверное, я сделала хуже, потому что если бы он тогда пошел, то был бы более подготовленным,

– говорит Оксана.

Из военкомата Иван приехал домой за вещами, а уже вечером его вызвали в воинскую часть.

Перед гибелью звонил жене и словно чувствовал, что смерть уже близко

О том, что Иван попал под Попасную, его родные узнали только за день до его смерти, хотя там он был с 1 марта. Когда отправлялся в путь, говорил, что будет в Теробороне и будет охранять объекты критической инфраструктуры во Львовской области. Реальность же оказалась иной.

Утром 6 марта он позвонил жене и поблагодарил ее за то, что она поняла его выбор. Мама воина говорит, что он предчувствовал свою смерть, ведь погиб через несколько часов после звонка. Но родные узнали об этом позже.

Тогда же Иван предупредил их, что следующие 3 дня не будет связи и чтобы они не беспокоились. Прошла неделя и даже больше, но связи до сих пор не было. Затем сельский староста получил сообщение из военкомата – Иван с собратьями попал под обстрел, связи с ребятами нет.

Родные начали бить тревогу и дали в соцсетях объявления о том, что ищут Ивана. Через несколько часов раздался звонок. Знакомая Ивана, которая также была под Попасной, позвонила по телефону жене и сказала, что он ранен, но жив и с ним все в порядке. Родные поверили и радости не было предела. Живой.

Теперь же родители Героя осознают, что, вероятно, намерения женщины были совсем не плохими и она хотела успокоить родных, которые места себе не находили из-за того, что Иван исчез. Но все же до сих пор не понимают, что тогда произошло.

Уже через 2 дня семье пришла трагическая весть – Иван во время российского артобстрела погиб, но его тела нет, потому что оно осталось на оккупированной территории.

Семь кругов ада: родители больше года ищут тело сына

Родители Ивана с болью вспоминают, что после гибели сына им пришлось пройти семь кругов ада. Сначала все силы бросили на то, чтобы найти тело, чтобы его привезти и похоронить в родном селе.

Кроме того, пришлось доказывать, что он погиб. И делать это нужно было через суд. Родители объясняют, что это делают не потому, что хотят материальной выгоды, а для маленьких внуков – если государство предоставляет социальные гарантии тем, чей отец погиб на войне, то и дети Ивана должны их получить. Хотя никакие деньги не вернут им отца.

Господин Игорь нашел собратьев своего сына – парней, которые были вместе с ним в одном окопе в тот трагический день. Они рассказали, что тогда произошло и подтвердили, что Иван Макар погиб.

Во время российского обстрела обломок снаряда смертельно ранил Ивана в голову и погиб на месте. Другим же пришлось бежать, потому что обстрел продолжался. За телом побратима решили вернуться на рассвете на следующий день. Но и тогда забрать не удалось – россияне снова начали беспощадно бить из артиллерии. Больше возможностей попытаться забрать тело собрата, к сожалению, не было – оккупанты захватили территорию.

Мама Ивана рассказала, что через несколько дней после гибели сына, о которой она тогда не знала, он снился ей. Сейчас он тоже снится ей постоянно, но этот сон она запомнила больше всего. Во сне он пришел домой, вернулся с войны, но, правда, слепой.

Сейчас я не очень помню сны, но знаю, что он снится мне каждый день. Но помню, где-то через 3 недели мне приснилось, что он приехал домой, но на глаза не видел совсем, а я говорила ему: "Ивасечка, мы ждали от тебя звонка, а ты приехал". А он говорит: "Да, но я ничего не вижу, у меня коньюктивит", а я говорила ему, что это ничего страшного, мы все вылечим,

– вспоминает мама.

После полученных показаний от собратьев родные окончательно убедились в том, что Иван действительно погиб, ведь сначала была надежда, что он в плену. Месяцы судебной волокиты завершились тем, что суд признал факт гибели воина. Спустя почти 4 месяца со дня его гибели родные решились на проведение заупокойной молитвы.



Первую панихиду за упокой Ивана отслужили только в июле прошлого года / Фото Оксаны Макар

Родители уверены, что жертва сына не напрасна, но покоя не дает только тот факт, что его без должной подготовки отправили чуть ли не в самую горячую точку. Побратимы Ивана рассказывали, что его энтузиазму можно было только позавидовать – он действительно хотел защищать свою землю и быть максимально эффективным на передовой. Но, будучи там, на фронте, он просил собратьев показать ему, как перезаряжать автомат.

Его тогда спрашивал собрат: "Иван, зачем ты пришел сюда?". А он говорил, что если орду не остановить, они могут дойти и до нас. Мы все понимаем, он был очень мотивирован, знал, что война неизбежна, но мы не понимаем, почему его отправили воевать неподготовленным,

– говорят родители.

Поиски тела до сих пор продолжаются. Сейчас родители отслеживают новости об обмене телами погибших. Других путей для поиска сейчас, к сожалению, нет.

Однако больше месяца назад снова появилась надежда. Отец Ивана увидел новость о том, что в соседнем районе будут прощаться с воином, погибшим в марте прошлого года под Попасной. Родные сразу начали искать контакты родственников этого военного, чтобы узнать, как они смогли вернуть тело. Однако надежда теплилась не долго – этот воин был похоронен в безымянной могиле в Днепре и был привезен после идентификации. А вероятность того, что Иван сейчас в одной из безымянных могил, почти равна нулю.

Еще в марте прошлого года президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении Ивана Макара орденом "За мужество" ІІІ степени. Его самые близкие люди воина получили только на День Героев в этом году.



Родители, жена и дети Ивана Макара получили его посмертную награду / Фото Марии Кузьмин

Младший сын зовет папу, а старший понимает, что его больше нет

Старшему сыну Ивана осенью будет 6 лет, а младшему – 4. Мама, бабушка и дедушка до сих пор не могут найти слов, чтобы объяснить случившееся, но не сомневаются, что дети все понимают.



Иван с женой и сыновьями / Фото из архива семьи Макаров

Иван очень любил сыновей. И любил с первого дня до последнего. Я помню тот день, когда родился старший сын – Матвей. Это была пятница, у нас был урок истории. В какой-то момент у учителя звонит телефон, он выбегает в коридор. И поворачивается с невероятно радостным лицом. Тогда я спросил его: "Так что, вас уже можно поздравить?" Он только кивнул и тут на весь класс начали раздаваться аплодисменты и возгласы, а после этого он пошел к директору школы отпрашиваться с работы, чтобы навестить свою жену в роддоме.

Отец Ивана говорит, что хоть казалось бы, что младший сын Остап не будет помнить своего папу, все совсем не так. Мальчику было чуть больше 2 лет тогда, когда папа пошел на войну, но он до сих пор зовет его, иногда плачет, потому что хочет, чтобы пришел папа, а иногда радостно рассказывает, что его отец бьет врагов.

Старший сын, как считают родные, уже все понял. В сентябре он пойдет в 1 класс местной школы, поэтому в этом году ходил на дошкольную подготовку. Именно в школе он однажды увидел стенд, на котором изображены погибшие жители общины. И тогда Матвей спросил бабушку: "Так наш папа погиб?".

Аллея из 33 фундуков в память о сыне

К сожалению, в наше время почти каждый украинец потерял кого-то на войне – родного человека, любимого или любимую, друга или подругу или просто человека, которым восхищался.

Если прийти на кладбище, где похоронены погибшие воины, там всегда многолюдно. Там можно увидеть детей, рассказывающих погибшим родителям о своих делах в школе, или матерей, которые с утра до вечера сидят у могил своих детей.

Тяжелее потерю может сделать лишь то, что могилы нет. Некуда прийти. Но родители Ивана Макара делают все для того, чтобы память о сыне была всегда.

По инициативе старосты села в Торчиновичах открыли памятную доску Ивану Макару.

Открытие мемориальной доски в родном селе Ивана Макара / Фото "Ваш Голос Прикарпатья"

Родители дома в одной из комнат обустроили уголок памяти своего сына – там его фотографии и награды. На тумбе вышитая мамиными руками салфетка. Оксана рассказала, что вышила ее в прошлом году. Однажды она вместе с внуками сажала на огороде арбузы – дети очень хотели этого, поэтому решили попробовать. Потом, когда внуки увидели, что бабушка вышивает, попросили ее вышить на полотне арбузы для отца.

Этой весной в память о сыне родители решили высадить аллею фундуков. Почему именно фундуки? Отец Ивана объясняет просто – его сын был очень трудолюбивым и высаживал собственный сад. Весной накануне вторжения он решил попробовать посадить несколько фундуков. В следующем году планировал посадить еще несколько штук. Однако война все планы оборвала.



Аллея фундуков в память об Иване Макаре / Фото 24 Канала

Поэтому родители Ивана заказали 33 саженца – именно столько лет было их сыну – и высадили целую аллею, завершив начатое им дело.

Родные убеждены, что жертва их сына не напрасна – он отдал свою жизнь за Украину. Однако при других обстоятельствах, если бы он получил надлежащую подготовку, то, возможно, был бы сейчас жив. Но, к сожалению, история не знает условного способа. Сейчас же самые близкие люди Ивана ждут возможности вернуть домой его тело и похоронить.

Вечная память и вечная слава Герою Украины!