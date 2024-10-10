Военный из Ивано-Франковской области Иван Попович умер во время отпуска

Во время отпуска, 8 октября внезапно умер защитник Украины Попович Игорь Ярославович. Он был родом из Снятинщины, что в Ивано-Франковской области.

В городском совете сообщили, что похороны состоятся в четверг, 10 октября, в селе Будилов в 9:00.

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Гибель военного Ивана Поповича

Как пишет "Суспільне", Игорь Попович родился 21 февраля 1976 года, проживал в селе Будилов. Военный проходил службу в рядах 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. В последнее время воевал в Донецкой области, вблизи города Курахово.

Городской голова, Исполнительный комитет Снятинской городского совета, депутатский корпус и работники админаппарата выразили искренние соболезнования родным и близким по поводу гибели воина.

В эти дни скорби трудно найти слова, которые бы смогли облегчить душевную боль от потери родного Вам человека. Примите самые искренние соболезнования. Пусть память о Герое навсегда останется в наших сердцах,

– написали в Снятинском городском совете.

Смерть воина Ивана Поповича / фото Снятинского городского совета

Редакция 24 Канала выражает соболезнования всем, кто знал Ивана Поповича.