Заменит Олега Макарова: сооснователь Prometheus Иван Примаченко стал народным депутатом

Сооснователь украинской онлайн-платформы Prometheus Иван Примаченко стал народным депутатом Украины от партии "Голос". Он займет место покойного депутата Олега Макарова.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Украины. Напомним, что народный депутат от "Голоса" и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Олег Макаров умер 29 октября 2024 года.

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Примаченко избран народным депутатом

ЦИК рассмотрела указанный документ и признала Ивана Примаченко, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Голос" под № 24, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

– говорится в пресс-релизе.

Этот мандат принадлежал представителю партии "Голос" Олегу Макарову, который умер в октябре этого года в возрасте 59 лет. Причина его смерти не была раскрыта. Смерть депутата стала основанием для ЦИК официально прекратить его полномочия в Верховной Раде.

Что известно об Иване Примаченко

Иван Примаченко родился в 1990 году в Донецке и на сегодня ему 34 года. Он является выпускником Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, по специальности историк. В 2018 – 2019 годах учился в Стэнфордском университете в США по программе The Ukrainian Emerging Leaders Program.

В 2014 году он стал соучредителем общественной платформы онлайн-курсов Prometheus. Также является основателем студенческого портала "Лови Момент!", который объединяет лучшие университеты Украины.

Согласно данным движения "Честно", Примаченко входил в состав наблюдательного совета аналитического центра CEDOS и работал экспертом в группе "Реформа образования и науки" Реанимационного пакета реформ. Он также руководил первым в Украине проектом массовых онлайн-курсов "Университет онлайн".