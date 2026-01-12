Ивана Рудницкого назначили заместителем главы СБУ: что о нем известно

Новым заместителем председателя Службы безопасности Украины стал Иван Рудницкий. До этого он занимал должность руководителя Волынской областной государственной администрации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указы президента.

Смотрите также Комитет Рады не поддерживает представление об увольнении Малюка, но будет вторая попытка, – нардеп

Кого Зеленский назначил заместителем председателя СБУ?

На сайте Офиса Президента обнародовали указ №43/2026 об увольнении Ивана Рудницкого с должности председателя Волынской ОГА, согласно поданному им заявлению. После этого появился указ №46/2026 о его назначении.

Назначить Рудницкого Ивана Львовича заместителем Председателя Службы безопасности Украины,

– говорится в документе.

Временное исполнение обязанностей председателя Волынской областной государственной администрации возложили на Романюка Романа Вячеславовича, который с 3 января 2025 года и до сих пор занимал должность заместителя руководителя ОГА.

Что известно о Рудницком?

Иван Рудницкий родился 14 января 1978 года в Дрогобыче Львовской области. Имеет педагогическое образование по специальности английский и французский языки, а также юридическое – в 2008 году окончил ЛНУ имени Ивана Франко.

Работал в СБУ, в частности занимал руководящие должности в управлениях СБУ в Закарпатской, Львовской и Полтавской областях. В 2019 – 2022 годах возглавлял управление СБУ в Закарпатской области, а с 2022 до 2024 года – в Полтавской.

В мае 2024 года был назначен начальником управления СБУ в Волынской области, а с ноября 2024 года возглавлял Волынскую ОГА.

Что этому предшествовало?