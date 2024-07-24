Эмоциональная реакция общества: Ус объяснил первые рейтинги по Харрис и Трампу

Потенциальный кандидат в президенты США Камала Харрис имеет примерно равные шансы с Дональдом Трампом согласно опросам избирателей в США. Пока рано делать выводы. Может такое быть, что Харрис вообще не будет кандидатом в президенты.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, заметив, что пока не стоит называть Камалу Харрис кандидатом на выборы президента США. Известно, что Демократическая партия выберет своего кандидата до 7 августа. Хотя Харрис имеет значительные шансы стать кандидатом.

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О чем свидетельствуют рейтинги Харрис

Как отметил Ус, рейтинги Харрис, вероятнее всего, сейчас отражают эмоциональную реакцию американского общества, которое не хотело, чтобы действующий президент Джо Байден шел на второй срок. Ведь в случае победы на момент завершения полномочий ему было бы 86 лет.

Даже после дебатов, которые были между Байденом и Трампом, звучали мысли, что американцы не хотят ни первого, ни второго из-за другого возраста. То, что Байден отказался идти на выборы, дало плюсы Харрис. Но сможет ли она удержать преимущество – вот это вопрос.

Решение Байдена дало определенные плюсы Харрис. Но еще раз подчеркиваю – это эмоциональная реакция на решение Байдена. Сможет ли Харрис сохранить этот рейтинг или все-таки демократы, понимая, что преимущество может стать шатким, назначат другого человека? Я думаю, что могут и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома выбрать. Но посмотрим, кого выберут в Демократической партии,

– сказал Ус.