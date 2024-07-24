Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що поки не варто називати Камалу Гарріс кандидаткою на вибори президента США. Відомо, що Демократична партія обере свого кандидата до 7 серпня. Хоча Гарріс має значні шанси стати кандидаткою.

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Про що свідчать рейтинги Гарріс

Як наголосив Ус, рейтинги Гарріс, найімовірніше, наразі відображають емоційну реакцію американського суспільства, яке не хотіло, аби чинний президент Джо Байден йшов на другий термін. Адже в разі перемоги на момент завершення повноважень йому було б 86 років.

Навіть після дебатів, які були між Байденом та Трампом, лунали думки, що американці не хочуть ні першого, ні другого через інший вік. Те, що Байден відмовився йти на вибори, дало плюси Гарріс. Але чи зможе вона втримати перевагу – ось це питання.

Рішення Байдена дало певні плюси Гарріс. Але ще раз підкреслюю – це емоційна реакція на рішення Байдена. Чи зможе Гарріс зберегти цей рейтинг? Чи все-таки демократи, розуміючи, що перевага може стати хиткою, призначать іншу людину? Я думаю, що можуть і губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома обрати. Але подивимося, що оберуть в Демократичній партії,

– сказав Ус.

Зверніть увагу! CNN проаналізувало результати шести останніх загальнонаціональних опитувань щодо Гарріс та Трампа. Результати показують, що Трамп має в середньому 48% підтримки, а Гарріс – 47%. Тобто шанси фактично рівні. Загальнонаціональні опитування дають важливі сигнали щодо того, хто кого підтримує. Але варто пам'ятати, що на виборах у США є важливими результати кількох ключових штатів, які зазвичай голосують за різних кандидатів.