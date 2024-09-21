"Пример настоящего и честного офицера": уволили командира 72 бригады, которая обороняет Угледар
Источник:ОК "Север"
Ивана Винника, командира 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, уволили ради повышения. Его назначат на другую должность.
В оперативном командовании "Север" сообщили, что полковник Винник продвигается по службе.
Смотрите также Уничтожен эшелон, который доставлял 2 тонны боеприпасов из КНДР: ВСУ поразили два арсенала России
Ивана Винника повысили
Оперативное командование "Север" описало Винника как пример честного боевого офицера, опытного и человечного командира, который бережет и уважает личный состав.
Справка. Иван Винник – Герой Украины, стал командиром отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев в августе 2022 года.
Под его руководством бригада прошла непростой путь, однако достойно держала определенные ей направления обороны. Сначала был Бахмут, затем Угледар, где в январе-феврале 2023 года бригада смогла отразить одно из крупнейших наступлений за время российско-украинской войны,
– сообщили в ОК "Север".
Командование объяснило, что Герой назначен на высшую должность с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта.
В ОК "Север" выразили Виннику благодарность за профессионализм, выдержку и стойкость и пожелали успехов в дальнейшей службе.