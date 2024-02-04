Ивана Федорова назначили председателем Запорожской ОВА

Мэр Мелитополя Иван Федоров возглавил Запорожскую областную военную администрацию. Соответствующий приказ издал президент Владимир Зеленский.

Указ президента о назначении Федорова на должность главы Запорожской ОВА обнародовали 4 февраля. Однако он был подписан несколькими днями ранее. Раньше назначение Ивана Федорова согласовал Камбин.

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Федоров возглавил ЗОВА

Таким образом, мэр пока оккупированного Мелитополя Иван Федоров стал новым руководителем Запорожской ОВА.

Назначить Федорова Ивана Сергеевича председателем Запорожской областной государственной администрации,

– говорится в указе №48.

Сам Иван Федоров рассказал о своих целях на новой должности. Он сказал, что его цель – объединить усилия вокруг приближения победы Украины.

Иван Федоров рассказал о планах на новой должности

По словам Федорова, он стремится усилить обороноспособность Запорожской области и предоставлять военным полноценную поддержку.

Также он обещает помогать жителям и переселенцам на подконтрольной Украине территории и адвокатировать права людей, которые остаются в оккупации.

Кроме этого, Федоров планирует готовить условия для восстановления жизнедеятельности общин после деоккупации.

В течение двух лет полномасштабной войны вместе с командой Мелитополя делал это в должности городского главы. Теперь беру ответственность за консолидацию совместных действий громад Запорожской области на областном уровне,

– сказал он.

Тем временем бывший руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко поблагодарил Владимира Зеленского, команду Офиса Президента и Правительства за оказанное доверие и предоставленную возможность работать в Запорожье.

Также благодарен команде заместителей, руководителям структурных подразделений, руководящим командам областного центра, городов и территориальных общин. Вместе мы сделали очень много для усиления обороноспособности, для укрепления Сил безопасности и обороны, для вынужденных переселенцев, для всех запорожцев. Отдельно хочу поблагодарить командиров и солдат, которые решительно противостоят врагу на Запорожском направлении. Вы – титаны! Благодарен судьбе, что мы стояли бок о бок на защите области,

– написал он.

Он отметил, что период работы на посту главы ЗОВА стал для него настоящим вызовом.