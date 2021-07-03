Надеюсь, наши народы будут братьями, – Ивангай неожиданно извинился за посты о России

Блогер "Ивангай" записал видео, в котором извиняется за посты о России. Блогер сделал заявление и о "братских" народах.

Иван Рудской (настоящее имя блогера), который ранее дал интервью россиянину Юрию Дудю, заявил, что хотел бы путешествовать по России. Однако он "опасается".

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"Ивангай" извинился за посты о России

"Ивангай" записал разговорное видео, в котором отвечает на вопросы, которые его касаются. В частности, он упомянул о своих постах о России. Он заявил, что его "странные" сообщения о России вызваны беспокойством о политике "ее текущей власти".. Также он попросил прощения у всех, кого он "оскорбил этими твитами".

Надеюсь, что великий русский народ и свободолюбивые украинцы навсегда будут братьями,

– заявил "Ивангай".

Также он объяснил, почему говорит по-русски и заявил, что хотел бы путешествовать по России.

"Я вообще хотел бы полетать по России как турист, но, к сожалению, между нашими странами есть конфликт, и мне есть чего опасаться, находясь там", – высказался украинский блогер.

Далее он снова заявил, что "народы должны дружить и сотрудничать", а он надеется на прямые аиарейсы в Россию. Он также упомянул, что его конфликт с россиянином Юрием Дудем – "это не конфликт, а способ привлечь внимание к украино-российской войне".

Что известно о предыдущих заявлениях "Ивангая"