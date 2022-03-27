В Иванкове и Ораном оккупанты просят у людей еду

Российские оккупанты тридцать второй день полномасштабно атакуют Украину. Силы обороны бьют по тыловому снабжению для оккупантов.

Об этом сообщили 27 марта в Вооруженных Силах Украины. Отметили, что в Киевской области у рашистов нет даже пищи.

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"В населенных пунктах Иванков и Ораное оккупанты просят у населения еду, ведут себя неагрессивно, факты мародерства не зафиксированы, – рассказали в Генштабе.

Ждут подкрепления

В Киевской области российские оккупанты стремятся восстановить боеспособность. Они понесли сокрушительные потери в живой силе и технике. Чтобы обеспечить логистику с продовольствием, 26 марта развернули до 9 батальонов материально-технического обеспечения и 5 основных логистических центров.

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