Про це 27 березня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що на Київщині рашисти не мають навіть їжі.

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"У населених пунктах Іванків та Оране окупанти просять у населення їжу, поводяться неагресивно, фактів мародерства не зафіксовано, – розповіли у Генштабі.

Чекають на підкріплення

На Київщині російські окупанти прагнуть відновити боєздатність. Вони зазнали нищівних втрат у живій силі та техніці. Щоб забезпечити логістику з продовольством, 26 березня розгорнули до 9 батальйонів матеріально-технічного забезпечення та до 5 основних логістичних центрів.

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