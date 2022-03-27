Окупанти досі продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти України. Проте вони ще повністю не виконали жодного з поставлених завдань.
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Окупанти обстрілюють Київ та перегруповуються
Аби розв'язати проблеми логістичного забезпечення окупаційних угруповань на території України, розгорнули до 9 батальйонів матеріально-технічного забезпечення та до 5 основних логістичних центрів.
На Поліському напрямку 26 березня загарбники не проводили наступу. Однак вони здійснювали вогневий вплив на українські підрозділи та обстрілювали житлові масиви у передмістях та безпосередньо у Києві.
За наявними даними, проводиться перегрупування окремих підрозділів 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу, які зазнали значних втрат в ході ведення наступальних дій,
– розповіли у Генштабі.
Декілька підрозділів перевели в район Чорнобиля, щоб перемістити їх у Білорусь для відновлення боєздатності. Ймовірно, після перегрупування та посилення військ окупанти відновлять блокування Києва з південно-західного напрямку.
У напрямку на Бровари захисники зупинили окупаційні підрозділи. Вороги вимушено перейшли до оборони та здійснювали інженерне обладнання позицій.
"За результатами бойових дій в районах Лук'янівка та Рудницьке, підрозділи зі складу БТГр 30-ї окремої мотострілецької бригади зазнали значних втрат та відійшли у район населених пунктів Піски та Нова Басань", – зазначили у Генштабі.
Також помітили висування ворожих колон до населених пунктів Великий Самбір, Дептівка, Голінка та у напрямку на Дубов'язівку для поповнення втрат озброєння і техніки. Їх з повітря прикривали гелікоптери. Окрім цього, захисники зафіксували заходи посилення охорони тилових районів і логістичних маршрутів, а також адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово зайнятій місцевості.
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