В ужасном ДТП на Львовщине погибла врач-интерн из тернопольской клиники

Во Львовской области 10 июля в ужасном дорожно-транспортном происшествии трагически погибла 23-летняя Иванна Клиценко с Ровенской области. Она была врачом-интерном в одной из тернопольских клиник.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Клиники профессора Стефана Хмиля и полиции Львовской области.

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Что известно о гибели врача-интерна во Львовской области в ДТП?

В полиции Львовской области сообщали, что дорожно-транспортное происшествие произошло 10 июля около 08:30 на автодороге "Львов – Шегини" вблизи города Судовая Вишня Яворивского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Audi A4, 23-летний львовянин, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в дерево, после чего транспортное средство перевернулось,

– говорится в сообщении.

От полученных в результате ДТП травм пассажирки автомобиля, 23-летняя жительница Ровенской области и 25-летняя львовянка, погибли на месте происшествия. Водитель легковушки и еще одна пассажирка, 22-летняя львовянка, получили телесные повреждения и были госпитализированы. Виновника аварии задержали правоохранители.

Ужасное ДТП во Львовской области 10 июля, где погибла Иванна Клиценко / Фото полиции Львовской области

11 июля в Клинике профессора Стефана Хмиля, что в Тернополе, подтвердили гибель их работницы в результате этого дорожно-транспортного происшествия.

"10 июля в ужасном дорожно-транспортном происшествии трагически погибла наша врач-интерн – Иванна Клиценко. Улыбчивая, милая, спокойная, трудолюбивая, красивая, ласковая и всегда приветливая. Ее искренне любили и уважали все – студенты, пациенты, коллеги", – отметили в клинике.



Иванна Клиценко работала врачом-интерном в тернопольской клинике / Фото из фейсбука Клиники профессора Стефана Хмиля

Медики рассказали, что Иванка мечтала стать акушер-гинекологом и уверенно шла к этой цели. По словам ее коллег, девушка вкладывала душу в каждый день своей стажировки, работала вдохновенно, по-взрослому ответственно, по-человечески тепло.

Она была светом в нашем коллективе. Ее доброта, искренность, общительность и всегда теплая улыбка – останутся в памяти каждого из нас. Ее просто невозможно было не любить,

– говорится в заметке.

В коллективе МЦ "Клиника профессора Стефана Хмиля" в Тернополе отметили, что глубоко шокированы и опустошены этой невосполнимой потерей. Там отметили, что девушка всегда останется с ними – улыбающейся, сильной, доброй, живой.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Иванны Клиценко из-за трагической гибели девушки в дорожно-транспортном происшествии.