Скандальная бывшая пресс-офицер ГПСУ заявила, что покидает Украину

Иванна Плантовская, работавшая до скандала пресс-офицером Южного регионального управления Госпогранслужбы, уехала из Украины. Очевидно, она выехала за границу навсегда.

Напомним, что ранее Иванна Плантовская похвасталась новыми фото из-за границы. Тогда же она находилась в Турции.

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Скандальная пресс-офицер ГПСУ покинула Украину

Одесса…город, который влюбляет. Четыре года назад я приехала сюда с одним чемоданом, не знала никого, ничего, и боялась, что этот город слишком велик для меня… Считаю, что достигла много именно благодаря Одессе. Нашла крутых верных друзей, изменилась прежде всего духовно, и конечно снаружи, также дошла до капитанских звезд и хорошей должности (позже расскажу больше), однако судьба вносит свои коррективы,

– написала Плантовская.

Она отметила, что покидает Одессу и "двигается дальше", и ее ждет "новая интересная страница в жизни".

"Но моя родина Украина в сердце навсегда! Совсем скоро я расскажу свою сторону о ситуации, которая перевернула мою жизнь", – добавила Плантовская.

Какая именно история перевернула жизнь экс-пресс-офицера ГПСУ – неизвестно. Об этом она решила рассказать позже.

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