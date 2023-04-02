Скандальная бывшая пресс-офицер ГПСУ заявила, что покидает Украину
Источник:Иванна Плантовская
Иванна Плантовская, работавшая до скандала пресс-офицером Южного регионального управления Госпогранслужбы, уехала из Украины. Очевидно, она выехала за границу навсегда.
Напомним, что ранее Иванна Плантовская похвасталась новыми фото из-за границы. Тогда же она находилась в Турции.
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Скандальная пресс-офицер ГПСУ покинула Украину
Одесса…город, который влюбляет. Четыре года назад я приехала сюда с одним чемоданом, не знала никого, ничего, и боялась, что этот город слишком велик для меня… Считаю, что достигла много именно благодаря Одессе. Нашла крутых верных друзей, изменилась прежде всего духовно, и конечно снаружи, также дошла до капитанских звезд и хорошей должности (позже расскажу больше), однако судьба вносит свои коррективы,
– написала Плантовская.
Она отметила, что покидает Одессу и "двигается дальше", и ее ждет "новая интересная страница в жизни".
"Но моя родина Украина в сердце навсегда! Совсем скоро я расскажу свою сторону о ситуации, которая перевернула мою жизнь", – добавила Плантовская.
Какая именно история перевернула жизнь экс-пресс-офицера ГПСУ – неизвестно. Об этом она решила рассказать позже.
Скандал с Плантовской: все, что известно
- Ранее сеть возмутили фото, которые публиковала Иванна Плантовская в соцсетях. Там она хвасталась отдыхом на Новый год и Рождество в Париже и Буковеле.
- В Госпогранслужбе сразу отреагировали на скандал и подчеркнули, что такое поведение военной недопустимо.
- Позже представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко подтвердил, что Плантовскую уволили с военной службы в конце января 2023 года.
- Из Одессы она была переведена в Житомирский пограничный отряд для прохождения дальнейшей службы.
- По словам Демченко, Плантовская никогда не была спикером – она исполняла обязанности офицера пресс-службы, но не руководила ею.