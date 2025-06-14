В Ивано-Франковске неизвестные напали на военнослужащего: мужчина – в больнице

В Ивано-Франковске вечером 13 июня двое неизвестных напали на военнослужащего. После этого мужчина был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

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Что известно об избиении военнослужащего в Ивано-Франковске

В полиции рассказали, что около 21:20 поступило сообщение, что двое неизвестных лиц избили военнослужащего и скрылись в неизвестном направлении. На место сразу была направлена следственно-оперативная группа.

Пострадавший – 33-летний житель Ивано-Франковска. Его доставили в больницу с телесными повреждениями,

– отметили правоохранители.

На месте продолжают работать полицейские. Они устанавливают обстоятельства происшествия и злоумышленников, чтобы привлечь их к ответственности.

Все детали в полиции пообещали предоставить позже.

К слову, ранее СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в Ивано-Франковске. Враг пытался завербовать 15-летнюю школьницу для этого, однако она заблаговременно обратилась к чат-боту СБУ, что сделало невозможным террористический акт и уберегло жизни людей.