Избиение военного в Ивано-Франковске: полиция уже задержала 3 мужчин

В Ивано-Франковске задержали трех мужчин, которые накануне избили военного. В результате столкновения также пострадал случайный прохожий.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным подозрения и избрании меры пресечения. За избиение военного им грозит до 4 лет тюрьмы.

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Мужчин, которые избили военного, задержали

Конфликт увидели случайные свидетели. Один из них и обратился в полицию. Правоохранители немедленно выехали на место происшествия, опросили свидетелей, установили потерпевшего.

В результате нападения пострадал 40-летний военнослужащий, житель Ивано-Франковска. Мужчину обнаружили по месту жительства.

Его доставили в медицинское учреждение. Медики диагностировали у него многочисленные ушибы головы и тела,

– рассказали в полиции.

Также правоохранители выяснили, что в результате столкновения пострадал случайный прохожий. Мужчина увидел избиение военнослужащего и пытался вступиться за него.

Жителя с телесными повреждениями также доставили в больницу,

– добавили в полиции.

Отметили, что личности правонарушителей оперативно установили. Ими оказались трое жителей Ивано-Франковской территориальной общины. Фигурантам 26, 21 и 17 лет. Кстати, 26-летний задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Мужчин, которые избили военного, задержали / Фото полиции

Полицейские уже опросили фигурантов. Выяснили, что в центре Ивано-Франковска мужчины отдыхали и употребляли спиртные напитки. Подошел военный и попросил средства на собственные нужды.

Однако, на такую просьбу мужчины отреагировали агрессивно. Между ними и участником боевых действий возник словесный конфликт, переросший в драку.

Сейчас решается вопрос об объявлении 3 фигурантам подозрения по части 2 статьи 296 "Хулиганство, совершенное группой лиц". Такое правонарушение наказывается сроком до 4 лет лишения свободы.

Полицейские задержали мужчин, которые избили военного: смотрите видео