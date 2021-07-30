На Ивано-Франковщине нашли пропавшего 10-летнего мальчика

Правоохранители Ивано-Франковска 30 июля нашли 10-летнего мальчика по имени Василий. Он исчез накануне в селе Старые Куты Косовского района.

Детали поисковой операции

Об исчезновении ребенка правоохранителям сообщил обеспокоенный отец. Сначала он пытался найти сына собственными силами, затем – с помощью соседей. Однако это не дало результата, поэтому мужчина позвонил в полицию.

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Правоохранители Ивано-Франковской области оперативно приступили к работе. Мальчика искали нацгвардейцы, работники ГСЧС, кинологи со служебными собаками и все неравнодушные местные жители.

Сначала стражи порядка допросили соседей, затем – обследовали территорию села. Для большей эффективности при поисковой операции использовали квадрокоптер и тепловизор.

Мальчика разыскивали около 13 часов. В конце концов, Василия обнаружили в заброшенном здании в Старых Кутах. К счастью, с ним не случилось ничего плохого.

Пресс-служба МВД Украины рассказала, что мальчик – "устал, к тому же он диабетик".

Ребенка осмотрели медики и вернули отцу,

– говорится в сообщении.