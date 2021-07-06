Без костров и венков: в Ивано-Франковске отказались от языческих традиций на Купала

В Украине по традиции в ночь на 7 июля отмечают праздник Ивана Купала. Впрочем, в Ивано-Франковске хотят сфокусироваться на христианском празднике Ивана Крестителя, а не проводить традиционные гуляния.

В городе отказались от ежегодных забав: спуска на воду венков и прыжков через костер. Об этом сообщила директор департамента культуры Ивано-Франковского городского совета Надежда Загурская.

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Как в Ивано-Франковске будут праздновать Ивана Купала

В мэрии рассказали, что фестиваль в городе состоится, впрочем он не будет иметь традиционный вид. Во время фестиваля "Купальская ночь" не запланировано ни купальских костров, ни спуска венков на воду.

Сам праздник Ивана Купала организаторы планируют переформатировать с ударением на христианский праздник Иоанна Крестителя.

Фестиваль искусств "Купальская ночь" в этом году направили больше на наш религиозный праздник – это Иоанна Крестителя. Мы потихоньку отходим от языческих таких моментов. Не будем жечь костер, бросать и загрязнять озеро веночками,

– отметила Загурская.

Традиции на Ивана Купала: главное

Праздник Ивана Купала – один из древнейших в Украине и когда-то самых важных.

Это своеобразный синтез языческой и христианской культур.

Люди верили, что на Ивана Купала духи земли, воды и огня говорят с людьми, и это может им как навредить, так и дать неисчерпаемые силы и благосклонность природы.

Говорят, в эту ночь деревья переходят с места на место и разговаривают друг с другом, а травы становятся чудодейственными.

Одна из самых романтических традиций этого дня – плетение венка и спуск на воду.

Еще одно традиционное занятие – прыжки через огонь.