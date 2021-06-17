Район накрыл резкий запах: в Ивано-Франковске 8 подростков отравились неизвестным веществом

В одном из районов Ивано-Франковска ночью горожане почувствовали резкий запах, похожий на газ. Впоследствии в больницу госпитализировали 8 подростков из общежития колледжа.
Странный и резкий запах стоял на улице Петлюры и Коновальца. Его почувствовали в 4-этажном здании общежития ивано-франковского государственного колледжа технологий и бизнеса, а также в 4 жилых домах.
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Трое подростков в реанимации
На место выехали аварийная бригада "Ивано-Франковскгаз" и спасатели. Они обследовали дома, газораспределительные пункты и прилегающие территории. Впрочем, утечки природного газа они не обнаружили. Лабораторный центр Минздрава Украины проводил замеры воздуха: опасных веществ вследствие анализа тоже не обнаружили.
Однако в результате происшествия пострадали 8 подростков из общежития колледжа. Их госпитализировали в больницу: трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 5 студентов имеют состояние средней степени тяжести.
Пока неизвестно, что это за вещество
Следователи лишь устанавливают происхождение вещества, которым отравились люди. Всего ночью к ликвидации чрезвычайного происшествия привлекли 36 человек и 11 единиц техники.
По состоянию на утро 17 июня резкого запаха в воздухе уже не ощущалось.
Как написал в своем фейсбуке мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, из-за этой ситуации состоится срочное заседание комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Чиновники постараются найти причину вероятной утечки.
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