Полиция могла игнорировать нападения подростка на людей в Ивано-Франковске: Лубинец отреагировал

В Ивано-Франковске подросток нападал на местных жителей, бил их и снимал это все на видео. На этот инцидент долгое время не реагировали в полиции, утверждая, что никаких жалоб правоохранители не получали.

На это отреагировал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он призвал провести расследование относительно ненадлежащего реагирования полиции на инцидент с нападениями на людей в Ивано-Франковске.

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Лубинец отреагировал на нереагирование полиции на инцидент

В своем недавнем заявлении Уполномоченный по правам человека подчеркнул возмущение общественности ненадлежащей реакцией полиции на видеозаписи, распространенные в социальных сетях, на которых подростки нападают и избивают людей в Ивано-Франковске.

Так, по словам Лубинца, до 3 марта жертвы нападений сообщали в полицию, что на них напали неизвестные лица. Однако эти сообщения якобы были проигнорированы, и никаких ответных действий не было принято.

Обратился к руководству Национальной полиции Украины с требованием назначить служебное расследование по информации о ненадлежащем реагировании органами полиции на поданные до 03.03.2024 заявления и сообщения жителей города Ивано-Франковска об избиении их неизвестными лицами,

– написал омбудсмен.

Он также отметил, что все совершенные преступления должны расследовать и дать надлежащую правовую оценку. А виновные должны понести справедливую ответственность.

Подростки нападали на людей в Ивано-Франковске