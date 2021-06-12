Вслед за Львовом: еще один город на Западной Украине повышает стоимость проезда

В Ивано-Франковске продолжаются дискуссии относительно уместности повышения стоимости проезда в городском транспорте. Сейчас проект предусматривает повышение цен максимально до 10 гривен.
Об этом сообщил начальник управления транспорта и связи Ивано-Франковского городского совета Андрей Гиглюк.
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Он отметил, что перевозчики требовали повышения стоимости проезда еще в 2020 году. Зато общественность выражала недовольство, ведь это "больно ударит по их кошельку".
Было определенное недовольство, но мы понимаем и перевозчиков. Они предлагали поднять стоимость еще в прошлом году, мы сдерживали эти процессы,
– рассказал Андрей Гиглюк.
Как предлагают изменить стоимость проезда
Проектом решения, которое выносили на обсуждение, стоимость проезда:
- по карте "Галка" составит 6 гривен,
- оплата банковской картой или SMS-билет – 8 гривен,
- наличными – 10 гривен.
Частные перевозчики предлагают увеличить стоимость проезда с 6 до 8 гривен. Представителей льготных категорий будут перевозить бесплатно в коммунальном транспорте и с 10:00 до 16:00 – в частном. После 16:00 в частных автобусах можно воспользоваться тремя льготными местами.
По словам Андрея Гиглюка, этот вопрос предлагают вынести на рассмотрение исполкома 8 июля, и уже 12 июля новые тарифы должны вступить в силу.
Почему увеличивают цену на проезд
Гиглюк заметил, что среди основных причин подорожания проезда управленец называет:
- расходы на горюче-смазочные материалы,
- расходы на замену колес и техническое обслуживание.
Стоимость этих материалов увеличилась на 15,2%, а то и 30%. В частности увеличилась и минимальная заработная плата. Мы имеем проблемы с водителями, а именно – их острый недостаток, потому что многие выезжают за границу из-за малой заработной платы и тяжелых условий труда,
– пояснил он.