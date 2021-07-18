Повисла на 4 этаже: в Ивано-Франковске ребенка чудом спасли с помощью башенного крана

В Ивано-Франковске сотрудник ГСЧС чудом спас 5-летнюю девочку. Ребенок по неизвестным причинам повис на 4 этаже и мог упасть вниз.

К счастью, это вовремя заметил командир спасательного отряда ГСЧС Андрей Бартко. Он бросился на помощь девочке.

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Инцидент произошел 17 июля около 12:00 в Киеве. На улице Химиков из окна 4-го этажа многоэтажки едва не выпал 5-летний ребенок.

В спасательной операции непосредственно участвовал Андрей Бартко. Это произошло в свободное от работы время,

– сообщили в ГСЧС.

Ребенка спасли с помощью строительного устройства, которое называют "туфелька", и башенного крана.

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Сам мужчина не считает, что сделал что-то невероятное. В комментариях под заметкой Андрей Бартко написал: "Я не герой. Главное – ребенок жив и здоров". С обнародованной фотографии в фейсбуке спасателя можно сделать вывод, что он и сам является отцом дочери.