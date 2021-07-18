На щастя, це вчасно помітив командир рятувального загону ДСНС Андрій Бартко. Він кинувся на допомогу дівчинці.

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Інцидент стався 17 липня близько 12:00 в Івано-Франківську. На вулиці Хіміків з вікна 4-го поверху багатоповерхівки ледь не випала 5-річна дитина.

У рятувальній операції безпосередньо брав участь Андрій Бартко. Це відбулося у вільний від роботи час,

– повідомили у ДСНС.

Дитину врятували за допомогою будівельного пристрою, яку називають "туфелька", та баштового крана.

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Сам чоловік не вважає, що зробив щось надзвичайне. У коментарях під дописом Андрій Бартко написав: "Я не герой. Головне – дитина жива та здорова".

З оприлюдненої світлини у фейсбуці рятувальника можна зробити висновок, що він і сам є батьком доньок.