Болела за вагнеровцев, восхищалась Кадыровым: во Франковске разоблачили пророссийскую агитаторшу

В Ивано-Франковске СБУ задержала очередную поклонницу "русского мира". Женщина болела за боевиков из ЧВК "Вагнера" и откровенно восхищалась Кадыровым.

Киберспециалисты СБУ на Прикарпатье задержали очередную поклонницу "русского мира". Она вела пророссийскую агитацию в запрещенных "Одноклассниках".

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Вражеской пропагандисткой оказалась жительница Ивано-Франковска 1960 года рождения, врач по специальности. В сообщениях, которые она распространяла, российская агрессивная война позиционировалась как "освободительная", а наше государство и западные партнеры обвинялись в "боевых действиях против мирного населения".

Антиукраинская агитаторша считала "классным" убийство россиянами украинских защитников и обещание Кадырова "сжигать шайтанов". Она болела за группировку "Вагнера", увлекалась террористами Захарченко и Павловым,

– рассказали в СБУ.

Интересно, что во время обыска женщина пыталась уничтожить свой телефон с поличным. Впрочем, следователи СБУ собрали достаточно свидетельств противоправной информационной деятельности для оглашения ей подозрения. В частности, в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины, глорифификации ее участников.

Теперь пророссийской агитаторше грозит от 5 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

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В Ивано-Франковской области задержали поклонницу "русского мира" / Фото СБУ

Военный в отставке передавал разведданные вагнеровцам

Контрразведка СБУ задержала в Житомирской области российского агента. Речь идет об украинском военнослужащем в отставке. Он передавал в ЧВК "Вагнер" разведданные о системе видеонаблюдения в Житомире.

Военный в отставке собирал информацию о перемещении подразделений ВСУ, а также интересовался персональными данными действующего командного состава украинских войск в регионе.

Предатель фиксировал координаты уличных систем видеонаблюдения, расположенных вблизи зданий органов государственной власти и правоохранительных органов. Эта информация требовалась врагу для планирования и возможных диверсий на территории города.

Контрразведчики СБУ задержали российского агента накануне попытки побега за границу.