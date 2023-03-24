Кіберфахівці СБУ на Прикарпатті затримали чергову прихильницю "русского мира". Вона вела проросійську агітацію в заборонених "Однокласниках".

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Ворожою пропагандисткою виявилася мешканка Івано-Франківська 1960 року народження, лікарка за фахом. У дописах, які вона поширювала, російська агресивна війна позиціонувалася як "визвольна", а нашу державу та західних партнерів звинувачували у "бойових діях проти мирного населення".

Антиукраїнська агітаторка вважала "класним" вбивство росіянами українських захисників та обіцянку Кадирова "спалювати шайтанів". Вона вболівала за угруповання "Вагнера", захоплювалася терористами Захарченко та Павловим,

– розповіли в СБУ.

Цікаво, що під час обшуку жінка намагалася знищити свій телефон із доказами. Втім, слідчі СБУ зібрали достатньо свідчень протиправної інформаційної діяльності для оголошення їй підозри. Зокрема, у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників.

Зверніть увагу! Тепер проросійській агітаторці загрожує від 5 до 8 років в'язниці з конфіскацією майна або без такої.

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На Івано-Франківщині затримали прихильницю "русского мира" / Фото СБУ

Військовий у відставці передавав розвіддані вагнерівцям

Контррозвідка СБУ затримала на Житомирщині російського агента. Йдеться про українського військового у відставці. Він передавав до ПВК "Вагнера" розвіддані про систему відеоспостереження у Житомирі.

Військовий у відставці збирав інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ, а також "цікавився" персональними даними чинного командного складу українських військ у регіоні.

Зрадник фіксував координати вуличних систем відеоспостереження, розташованих розташовуються поблизу будівель органів державної влади та правоохоронних органів. Ця інформація потрібна була ворогу для планування та можливого вчинення диверсій на території міста.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента напередодні спроби втечі за кордон.