В Ивано-Франковске будут поощрять рожать: родители получат до 50 тысяч гривен

Жителей Ивано-Франковска будут поощрять рожать. Молодым родителям обещают предоставлять из городского бюджета несколько десятков тысяч разовой помощи.

Так, если отец или мать малыша военные, им выплатят 50 тысяч гривен. Подробнее рассказывает 24 Канал.

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"Чтобы франковцев стало больше"

Марцинкив отметил, что, к сожалению, в последнее время статистика рождаемости снизилась. Чтобы франковцев стало больше, семьи будут поощрять деньгами.

Если вы из нашей общины и родили малыша в 2023 году в городском роддоме, то сможете получить из городского бюджета разовую помощь 20 000 гривен, а если папа или мама военные, – то 50 000 гривен,

– отметил городской голова Ивано-Франковска.

Также Марцинкив добавил, что соответствующую программу разработают и уже скоро она заработает. О времени, месте и условиях подачи документов мэр обещал сообщить в соцсетях.

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По словам Марцинкива, дети, родившиеся с 1 января 2023 года в Городском Перинатальном Центре, уже смогут получить выплаты, когда программа заработает.