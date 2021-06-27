В Ивано-Франковске женщина ударила мужа ножом, маленький сын заявил в полицию
Источник:патрульная полиция Ивано-Франковщины
В Ивано-Франковске во время семейного конфликта женщина ранила мужа ножом в живот. Все это происходило на глазах у их маленького сына.
Мальчик позвонил на спецлинию 102 и сообщил правоохранителям о случившемся. Это спасло отцу жизнь.
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Подробности о жутком инциденте
Ребенок не смог назвать точного адреса, поэтому патрульным пришлось приложить усилия, чтобы выяснить, где именно они проживают.
Когда правоохранителям удалось попасть в квартиру, их пытались убедить, что сообщение о ранении ложное.Обратите внимание! После детального осмотра квартиры, патрульные увидели окровавленного 41-летнего мужчину. Его госпитализировали.
На место вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств дела. Другой информации полиция пока не сообщала.
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