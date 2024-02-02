6 попаданий в корпус: как и чем украинские разведчики потопили катер "Ивановец"

Украинские разведчики 1 февраля успешно уничтожили российский ракетный катер "Ивановец". Затопить вражеское судно удалось морскими дронами собственного производства.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. По его словам, было 6 прямых попаданий в корпус катера "Ивановец".

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Как уничтожили "Ивановец"

Так, ракетный катер "Ивановец" атаковали морскими дронами украинского производства MAGURA V5 бойцы спецподразделения ГУР МО Group 13. Буданов сообщил, что было 6 попаданий в корпус судна.

Во время специальных мероприятий в период с 31 января по 1 февраля ведомство спланировало и осуществило уничтожение "Ивановца" на рейде к озеру Донузлав. Во время уничтожения судна было осуществлено шесть прямых попаданий морскими беспилотниками в его корпус. В результате повреждения корабль перевернулся на корму и затонул. По предварительным данным, поисково-спасательная операция противника не имела успеха,

– заявил Буданов.

Журналисты The War Zone также проанализировали видео, которое опубликовало ГУР. Так, на этих кадрах видно отработку только 3 морских дронов. Первый приблизился к российскому ракетному катеру с правого борта, но сделал резкий поворот налево к корме "Ивановца" и поразил цель. Второй дрон также атаковал левую часть катера, а третий – ближе к середине. На опубликованных кадрах видно, как российское судно начинает уходить под воду, что свидетельствует об успешной спецоперации.

Каким оружием атаковали вражеский ракетный катер

В СМИ утверждают, что "Ивановец" атаковали украинскими морскими дронами MAGURA V5 – морскими автономными охранными беспилотными роботизированными аппаратами V-типа (MAGURA V5). Такой многоцелевой дрон украинской разработки, по данным The War Zone, может выполнять различные операции: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота и выполнение боевых миссий.

О разработке морского дрона стало известно в июле 2023 года. Так, MAGURA V5 имеет длину 5,5 метра, а ширину – 1,5 метра. Он может развивать крейсерскую скорость в 22 узла (около 40 километров в час), а максимальная – достигает 42 узлов (около 78 километров в час).

Такой дрон может преодолеть расстояние в более 800 километров. MAGURA V5 также оснащен mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковой связью.