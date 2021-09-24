Ивасюка повесили уже мертвым, – прокурор напомнил о фальсификациях в деле 40-летней давности

Гениального украинского композитора и поэта Владимира Ивасюка нашли повешенным в 1979 году возле Львова. Впрочем, по версии о самоубийстве, которую приписали делу советские следователи, всегда были сомнения.

Через много лет после события в независимой уже Украине правоохранители решили начать повторное расследование обстоятельств гибели автора "Червоной руты". И его выводы оказались противоположны советским.

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Ивасюк не мог совершить самоубийство

Загадочные обстоятельства смерти известного украинского композитора Владимира Ивасюка (автора "Червоной руты", "Водограя", "Я пойду в далекие горы" и еще доброй сотни замечательных песен) уже более 40 лет не удается полностью осветить.

18 мая 1979 его нашли повешенным в лесу возле Львова.

У композитора было изуродовано лицо, поломаны пальцы, оторваны пуговицы на куртке.

Тем не менее советское следствие сразу постановило, что Ивасюк "повесился из-за психических расстройств".

Такие выводы вызывали сомнение и тогда, вызывают и сейчас. Расследование обстоятельств смерти композитора восстановили, и вот что выяснили: Владимир Ивасюк не был самоубийцей.

Об этом заявил 23 сентября во телеэфире Николай Голомша, который работал первым заместителем генерального прокурора в 2014 году. По его словам, в этом давнем деле обнаружили немало подтасовок.

Даже фальсификация доказательств лечения (Ивасюка в психиатрической клинике – 24 канал) была достаточно похабной. Симптоматика была одна, лекарства же другие,

– рассказал прокурор.

И подчеркнул, что повторное следствие установило истинные обстоятельства смерти композитора: "Его повесили мертвым".

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