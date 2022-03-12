Из 14 гуманитарных коридоров заработали 9, – Верещук
По словам вице-премьера Ирины Верещук, из 14 гуманитарных коридоров, о которых была договоренность, заработали 9. Из опасных зон ведения боевых действий удалось эвакуировать 13 тысяч человек.
Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий рассказала во время брифинга. Она перечислила, какие коридоры сработали, а какие нет, и почему это произошло.
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Какие гуманитарные коридоры открыли:
- Сумы: помогли около 8 тысяч человек.
- Краснополье, Конотоп, Лебедин, Великая Писаревка: уехало около 3 тысяч человек.
- Киевская область: частично сработал. Ворзель и Ирпень не сработал. Из Бучи вывезли около тысячи человек.
- Из Гостомеля вывезли 600 человек.
- Из Немешаево – 1264 человек.
Коридор из Энергодара не сработал
Тем временем коридор в Запорожской области, а именно из Энергодара, не сработал. Верещук рассказала, что колонну гуманитарного груза остановили в Васильевке и российские оккупанты не пропустили ее дальше.
Сейчас колонна осталась там ночевать и утром снова поедет к месту своего назначения.
– заметила Верещук.
Вице-премьер также добавила, что накануне в город прибыл гуманитарный груз, однако его частично разворовали оккупанты.Обратите внимание! Верещук подсчитала, что за 12 марта удалось вывезти чуть меньше 13 тысяч человек. Накануне – 7 тысяч.
Смотрите брифинг Ирины Верещук: