Из 14 гуманитарных коридоров заработали 9, – Верещук

По словам вице-премьера Ирины Верещук, из 14 гуманитарных коридоров, о которых была договоренность, заработали 9. Из опасных зон ведения боевых действий удалось эвакуировать 13 тысяч человек.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий рассказала во время брифинга. Она перечислила, какие коридоры сработали, а какие нет, и почему это произошло.

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Какие гуманитарные коридоры открыли:

Сумы : помогли около 8 тысяч человек.

: помогли около 8 тысяч человек. Краснополье , Конотоп , Лебедин , Великая Писаревка : уехало около 3 тысяч человек.

, , , : уехало около 3 тысяч человек. Киевская область: частично сработал. Ворзель и Ирпень не сработал. Из Бучи вывезли около тысячи человек.

и не сработал. Из вывезли около тысячи человек. Из Гостомеля вывезли 600 человек.

вывезли 600 человек. Из Немешаево – 1264 человек.

Коридор из Энергодара не сработал

Тем временем коридор в Запорожской области, а именно из Энергодара, не сработал. Верещук рассказала, что колонну гуманитарного груза остановили в Васильевке и российские оккупанты не пропустили ее дальше.

Сейчас колонна осталась там ночевать и утром снова поедет к месту своего назначения.

– заметила Верещук.

Вице-премьер также добавила, что накануне в город прибыл гуманитарный груз, однако его частично разворовали оккупанты.

Верещук подсчитала, что за 12 марта удалось вывезти чуть меньше 13 тысяч человек. Накануне – 7 тысяч.

Смотрите брифинг Ирины Верещук: