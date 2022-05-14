"Из Америки с любовью": мощное видео тренировок украинцев с гаубицами М777

Россиянам очень скоро придется почувствовать силу международной поддержки Украины. Правда, последствия для российских солдат будут не слишком приятными.

Украинская армия и народ продолжают героическую борьбу с российскими оккупантами. По многим направлениям наши герои уже ушли в контрнаступление, а наши западные партнеры передали российской армии и свой "привет".

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Тренировка героев ВСУ с гаубицами М777

Украина получила от западных партнеров гаубицы М777 калибра 155 миллиметров. Совсем скоро врагу придется почувствовать всю мощь этого оружия на себе – наши герои уже его активно овладевают и готовятся наносить прицельные удары по позициям врага.

Тренировка бойцов ВСУ с гаубицами М777: видео

Война России против Украины: коротко о последних новостях

Украина постоянно ищет способы спасти мужественных защитников Мариуполя, героически отражающих атаки превосходящих сил врага под постоянными бомбардировками "Азовстали". О готовности поучаствовать в процессе их спасения заявила Турция: она может эвакуировать наших храбрых воинов по морю.

В Луцке нашли подростков, которых удалось завербовать российской агентуре. В телефонах ребят нашли фото с секретных объектов и переписку с российскими абонентами.

В Запорожье прибыла большая колонна с эвакуированными из Мариуполя. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в колонне было от 500 до 1000 машин.

В Севастополе заметили судно российского Черноморского флота "Всеволод Бобров". Ранее было известно, что воинам ВСУ удалось нанести удар по судну.

В Институте изучения войны убеждены, что Украине удалось выиграть битву за Харьков. Воины ВСУ перешли в контрнаступление, а российские оккупантны не будут делать попыток удержать свои позиции. Также стало известно, что украинские защитники перешли в наступление в Изюмском направлении. Ранее звучали данные о том, что именно там россияне сосредоточат свои самые большие силы, чтобы оцепить ВСУ в зоне ООС. Вместе с тем, о скором завершении войны речь не идет – Россия будет затягивать боевые действия до зимы и шантажировать Европу энергетическим кризисом.

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