Из разрушенного дома в Авдеевке эвакуировали пожилую учительницу и ее кошку: щемящие кадры
Источник:Национальная полиция Украины
Из Авдеевки уловками эвакуировали бывшую учительницу украинского языка Раису Костричко. Ранее видео с ней облетело сеть.
Из-за российских обстрелов дом Раисы Костричко разрушен. Кроме ее кошки Машки у нее больше никого нет, однако теперь она в надежных руках.
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Что известно об учительнице Раисе Костричко
На днях в соцсетях распространяли щемящее видео из Авдеевки фотографов Константина и Влады Либеровых. На кадрах была видна пожилая женщина, стоявшая на балконе разбитой вражескими снарядами квартиры в полуразрушенной многоэтажке, держа на руках своего кота.
Раиса Ивановна Костричко в прошлом учительница украинского языка и литературы. Около 30 лет она преподавала одной из школ Авдеевки.
На фотографии она была вместе с кошкой Машкой. Кроме домашней любимицы, у Раисы Ивановны больше никого нет.
30 октября 2023 года ее возможности эвакуировать – "Белым Ангелам" вместе с фотографами удалось уговорить Раису Костричко уехать из города.
Женщина долго отказывалась уезжать из этого ада, но в конце концов согласилась. Сейчас Раиса Ивановна уже в безопасности,
– рассказали в Национальной полиции Украины.
Константин и Влада Либеровы в своем инстаграме рассказали, что женщину вывезли в Покровск.
Женщину вывезли "обманным путем": в чем причина
Либеровы признались, что Раису Ивановну вывезли несколько "обманным путем". Влада Либерова объяснили, что женщина очень боялась покидать квартиру, однако она "чуть-чуть не в своем уме" из-за возраста, поэтому это было необходимо.
Как прошла "операция" эвакуации Раисы Ивановны: смотрите видео
Женщине сказали, что ее отвезут в Покровск для того, чтобы она сняла пенсию. После того как Раиса Ивановна покинула квартиру, забрали ее кота. Ей показали его уже в Покровске, чтобы она ничего не заподозрила.
Щемящая встреча Раисы Ивановны с Машкой: смотрите видео