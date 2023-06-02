"Видимо, не подошел климат": оккупанты срочно покидают Бердянский порт

После взрывов во временно оккупированном Бердянске на Запорожье оккупанты бегут. В частности, они стали покидать Бердянский порт.

"Хлопок" в Бердянске был в первой половине дня 2 июня. Мэр Мелитополя рассказал в эфире телемарафона, что россияне начали вывозить оборудование и отводить корабли, сообщает 24 Канал.

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Что происходит в Бердянске

В соцсетях Иван Федоров зиронизировал, что россиянам, по-видимому, не подошел климат в Бердянске.

Действительно, местные жители сообщают, что после взрыва, который был в Бердянском порту несколько часов назад (говорится о нескольких часах перед 15:35 2 июня – 24 Канал), враг начал быстро как вывозить свое оборудование из Бердянского порта по сухопутной дороге, так и отводить корабли, приехавшие загружать, точнее сказать, воровать наше зерно,

– объяснил Федоров.

По его словам, пока нет информации, отводит ли Россия загруженные корабли или пустые. Однако мэр заверил, что им точно там не место. По его словам, российские захватчики вывозят зерно не только по морю, но и по железной дороге.

Иван Федоров добавил, что близость оккупантов является угрозой для жизни всех гражданских жителей. Ведь из-за работы российской ПВО страдают и мирные люди. Поэтому местные жители верят в ВСУ и ждут деоккупации. Только тогда исчезнет грабеж и опасность для мирных.

Что произошло в Бердянске

Местные жители сообщили, что 2 июня мощные взрывы раздавались в районе местного порта. В городе был густой столб черного дыма.

Впоследствии Бердянская городская военная администрация подтвердила "хлопок". По ее данным, из их порта бежали корабли, недавно зашедшие для похищения украинских зерновых и металлолома.

Дым из порта виднелся в разных частях города / Фото с местных каналов и телеграма Андрющенка

В порту Бердянска что-то сильно горело: смотрите видео

Впоследствии российские СМИ заявили, что в порт отправились 6 машин скорой. Позже Бердянская городская военная администрация подтвердила, что в результате хлопка в городе пополнились списки 200-х и 300-х оккупантов. Их количество по состоянию на вечер 2 июня еще уточняли.