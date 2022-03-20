Из Броваров в Тарасовку выехали 20 автобусов
20 марта 2022 , 11:30Читати новину українською
Источник:телеграм Кирилла Тимошенко
В Украине продолжают попытки эвакуировать людей из самых горячих точек. Гуманитарные коридоры организуют, в частности, на Киевщине.
Транспорт для эвакуации уже выехал из Броваров в Тарасовку. Для этого выделили 20 автобусов.
Обратите внимание Элитная российская часть: возле Броваров нашли интересные документы уничтоженных оккупантов
Важно, что место сбора людей в селе – улица Девятого января, 6.
20 марта – 7 гуманитарных коридоров
Как сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, на 20 марта согласовано 7 гуманитарных коридоров.
Эвакуацию намерены провести в Донецкой, Киевской и Харьковской областях.
В Тарасовку выехали автобусы: смотрите видео